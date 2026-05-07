LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alessio Lisci, sobre el partido contra el Levante: “Lo hemos preparado para ir a ganar, no hay plan b”

RP de Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci, Levanteren aurkako partidari buruz: “Irabazteko prestatu gara, ez dago b planik”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

OSASUNA jugará mañana ante el Levante. Ambos equipos necesitan la victoria y Lisci es consciente de que será un partido “difícil y psicológico”. También ha señalado que “Aimar está bien”, pero el italiano no ha dejado claro si lo veremos en el campo o no.

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X