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Alessio Lisci: “Han pasado muchas cosas raras, pero no quiero hablar"

Alessio Lisci Osasunako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Alessio Lisci Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci: “Gauza arraro asko gertatu dira, baina ez dut hitz egiterik nahi"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido 3-2 ante el Levante este viernes. A pesar de ponerse 0-2 en los primeros 10 minutos, los errores defensivos y la tarjeta roja recibida por Herrera condicionó el partido, provocando una dolorosa derrota para los rojillos.

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, dijo que pasaron muchas cosas en la derrota ante el Levante de las que no quiso hablar y señaló que asumía la responsabilidad de que su equipo no supiera manejarse en el "caos" que fue el partido.

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