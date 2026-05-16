Osasuna vs. Espanyol
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lisci: “El fútbol mola cuando hay sensaciones fuertes"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Futbola sentipen indartsuak daudenean da erakargarria"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que jugarán frente al Espanyol en la 37ª jornada de LaLiga EA Sports.

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X