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“Tenemos que ser un equipo completo; no hay fases del juego que el Atlético no domine con solvencia”

Rueda de prensa de Alessio Lisci, previa Atlétioco Madrid
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Talde sendoa izan behar gara; ez dago Atleticok menderatzen ez duen jokoaren faserik”
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KIROLAK EITB

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Osasuna se enfrentará mañana, 12 de mayo, al Atlético Madrid en El Sadar. La situación del equipo rojillo es que, como ha dicho Lisci, “No sabemos si mañana pelearemos por la salvación o por Europa”, pero tienen claro que necesitan la victoria y los puntos.

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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