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Raúl Moro se pierde las dos últimas jornadas por lesión

El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.
VALENCIA, 08/05/2026.- El centrocampista del Osasuna Raúl Moro (d) pelea un balón con el defensa argentino del Levante Matías Moreno durante el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA disputado este viernes entre el Levante UD y el CA Osasuna en el estadio Ciudad de Valencia. EFE/ Kai Forsterling
Raúl Moro, frente al Levante. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Raul Morok ez ditu azken bi jardunaldiak jokatuko, lesioagatik
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha confirmado la lesión del delantero Raúl Moro, sufrida ante el Atlético de Madrid, por la que se pierde el choque ante el Espanyol de este domingo y el de la próxima semana ante el Getafe.

El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.

De esta forma, Moro ha iniciado su proceso de recuperación después de que las pruebas médicas hayan confirmado que presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se requiere de un tiempo mínimo de 2-3 semanas para la recuperación, lo que le hace perderse lo que resta de campeonato.

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