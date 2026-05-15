Raúl Moro se pierde las dos últimas jornadas por lesión

Osasuna ha confirmado la lesión del delantero Raúl Moro, sufrida ante el Atlético de Madrid, por la que se pierde el choque ante el Espanyol de este domingo y el de la próxima semana ante el Getafe.

El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.

De esta forma, Moro ha iniciado su proceso de recuperación después de que las pruebas médicas hayan confirmado que presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se requiere de un tiempo mínimo de 2-3 semanas para la recuperación, lo que le hace perderse lo que resta de campeonato.