Osasuna vs Athletic (1-2)
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Moncayola: “La Liga está muy reñida; seguro que se puede pelear"

Moncayola
18:00 - 20:00
Moncayola. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Moncayola: "Azken 10 minutuetan, partida kaosa izan da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de Osasuna se ha referido a la derrota sufrida ante el Barcelona (1-2) en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

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