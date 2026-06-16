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Gurutz Aginagalde: “Con algunas cosas puntuales hubiera sido una temporada extraordinaria, pero el balance es positivo”

Gurutz Aginagalde
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gurutz Aginagalde: “Orokorrean, prespektibarekin, denboraldiko balantzea positiboa izan da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El presidente de Irudek Bidasoa, Gurutz Aginagalde, ha hecho balance de la temporada teniendo en cuenta la liga y la copa ASOBAL, el campeonato de Europa y la Copa de España. Además, nos ha informado de los proyectos que tienen entre manos, entre ellos, ‘Lurraldea Gara’.

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