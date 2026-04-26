Osasuna vs. Sevilla (2-1)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

García de Haro: “Son tres puntos que, virtualmente, nos dan la salvación"

Raúl García de Haro
18:00 - 20:00
Raúl García de Haro. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: García de Haro: "Birtualki salbazioa ematen diguten hiru puntu dira"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de Osasuna ha marcado el gol del empate frente al Sevilla, que ha servido para sumar a la remontada posterior (2-1), en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X