Braulio Vázquez: “He demostrado que estoy en el sitio que quiero estar, en el sitio que soy feliz”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Braulio Vazquez: “Egon nahi dudan lekuan nagoela erakutsi dut, zoriontsu naizen lekuan”
Han presentado a Braulio Vázquez como director deportivo del Osasuna hasta el 2029. El gallego va a ser el director deportivo más longevo de Osasuna. En rueda de prensa ha asegurado que, “eso para mí es un orgullo”, además de comentar que ha tenido opciones de clubes muy importantes.

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Lisci: "Me han dicho que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al Real Madrid siempre es increíble"

El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".  

