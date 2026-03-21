OSASUNA VS GIRONA (1-0)
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Barja: "Creo que lo hemos hecho bien, una victoria de oro"

Osasuna
18:00 - 20:00
Kike Barja. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Muñoz: "Oso garrantzitsua zen gaur irabaztea"
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EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Osasuna, Kike Barja, tras la victoria por 1-0 ante el Girona, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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