Osasuna vs. Betis
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Lisci: “Nos enfrentamos a un rival que no se le da bien a Osasuna"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Osasunari ondo ematen ez zaion aurkaria dugu aurrean"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Betis en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports. 

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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