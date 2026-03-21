Un gol de Budimir da la victoria a un Osasuna muy superior al Girona (1-0)

Buena primera parte de Osasuna con un nombre propio, el de Víctor Muñoz, que esta semana era convocado por Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la selección española.

El jugador rojillo ha sido una pesadilla para el Girona y solo el acierto de Gazzaniga ha evitado que adelantara a los navarros en los primeros minutos.

El primer aviso lo ha dado en el minuto 12, en una jugada a la contra que ha intentado culminar Muñoz pero la rápida intervención del portero del Girona ha evitado el gol.

Seis minutos después, otra jugada con ambos protagonistas, Muñoz y Gazzaniga, que tampoco ha acabado en gol. La mano providencial del guardameta ha evitado el tanto del rojillo.

Y en el 34, el guardameta argentino ha atrapado bien un cabezazo de Boyomo.

Tras el descanso, el Girona ha intentado dar un paso adelante pero sin demasiada suerte.

Los navarros han reclamado penalti en una contra de Boyomo que ha cortado Fran Beltrán con la mano. El colegiado no ha señalado nada.

Víctor Muñoz ha seguido muy activo en ataque pero el gol rojillo lo ha marcado finalmente Budimir en el 79. Un gran remate de cabeza a centro de Kike Barja. La jugada la ha iniciado Víctor Muñoz.