El entrenador de Osasuna ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca. “Tenemos muchas ganas, el partido no es importante, es importantísimo, es trascendental”, ha remarcado. “En caso de ganar no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente porque serían más doce puntos con el golaveraje", ha señalado.