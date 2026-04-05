Sergio Herrera, crítico con el segundo penalti
El portero de Osasuna ha hablado tras el empate logrado ante el Deportivo Alavés (2-2) en el derbi vasco de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Ha tachado de "injusta” el resultado final tras el trabajo realizado.
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Lisci: “Es un partido muy diferente a los últimos que hemos tenido"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi vasco que disputarán contra el Deportivo Alavés en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.
Barja: "Creo que lo hemos hecho bien, una victoria de oro"
Declaraciones del jugador del Osasuna, Kike Barja, tras la victoria por 1-0 ante el Girona, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
Un gol de Budimir da la victoria a un Osasuna muy superior al Girona (1-0)
Los de Lisci se llevan los tres puntos en un partido en el que Gazzaniga evitó un resultado más abultado.
Lisci: “Cuando damos todos el cien por cien, somos capaces de competirle a todos”
El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el partido de la 29ª jornada de la Liga EA Sports ante el Girona. Ha señalado que tienen que hacer un partido mejor que el de la ida para poder ganar.
Moncayola: "En los últimos partidos nos está faltando un poco"
Declaraciones del jugador de Osasuna Jon Moncayola tras la derrota por 3-1 ante la Real Sociedad en el partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga EA Sports.
Lisci: "La idea es entrar fuertes y proactivos”
El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el derbi de la 28ª jornada de la Liga EA Sports ante el Real Sociedad. Ha señalado que espera un rival agresivo en la presión.
Osasuna remonta y rescata un punto in extremis (2-2)
El equipo rojillo ha logrado una remontada de último minuto contra el Mallorca, igualando el marcador 2-2 tras ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 89. Kike Baja ha abierto la reacción en el 89 y Budimir ha sellado el empate en el 93, en un partido marcado por dos expulsiones.
Alessio Lisci: "El partido ante el Mallorca es transcendental"
El entrenador de Osasuna ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca. “Tenemos muchas ganas, el partido no es importante, es importantísimo, es trascendental”, ha remarcado. “En caso de ganar no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente porque serían más doce puntos con el golaveraje", ha señalado.
Braulio Vázquez: “He demostrado que estoy en el sitio que quiero estar, en el sitio que soy feliz”
Han presentado a Braulio Vázquez como director deportivo del Osasuna hasta el 2029. El gallego va a ser el director deportivo más longevo de Osasuna. En rueda de prensa ha asegurado que, “eso para mí es un orgullo”, además de comentar que ha tenido opciones de clubes muy importantes.