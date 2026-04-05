Alavés vs. Osasuna (2-2)
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Sergio Herrera, crítico con el segundo penalti

Sergio Herrera
18:00 - 20:00
Sergio Herrera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sergio Herrera, kritiko bigarren penaltiarekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

El portero de Osasuna ha hablado tras el empate logrado ante el Deportivo Alavés (2-2) en el derbi vasco de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Ha tachado de "injusta” el resultado final tras el trabajo realizado.

Osasuna LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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