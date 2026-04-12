Iker Muñoz: “Hemos jugado de tú a tú"
El jugador de Osasuna ha hablado del empate logrado ante el Betis (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.
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Osasuna suma un punto agridulce en un intenso duelo ante el Betis (1-1)
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Lisci: “Nos enfrentamos a un rival que no se le da bien a Osasuna"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Betis en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.
Iker Muñoz renueva con Osasuna hasta 2030
El club ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para ampliar su vinculación tres temporadas más.
Sergio Herrera, crítico con el segundo penalti
El portero de Osasuna ha hablado tras el empate logrado ante el Deportivo Alavés (2-2) en el derbi vasco de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Ha tachado de "injusta” el resultado final tras el trabajo realizado.
Lisci: “Es un partido muy diferente a los últimos que hemos tenido"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi vasco que disputarán contra el Deportivo Alavés en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.
Barja: "Creo que lo hemos hecho bien, una victoria de oro"
Declaraciones del jugador del Osasuna, Kike Barja, tras la victoria por 1-0 ante el Girona, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
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Los de Lisci se llevan los tres puntos en un partido en el que Gazzaniga evitó un resultado más abultado.
Lisci: “Cuando damos todos el cien por cien, somos capaces de competirle a todos”
El entrenador del Osasuna ha hablado sobre el partido de la 29ª jornada de la Liga EA Sports ante el Girona. Ha señalado que tienen que hacer un partido mejor que el de la ida para poder ganar.
Moncayola: "En los últimos partidos nos está faltando un poco"
Declaraciones del jugador de Osasuna Jon Moncayola tras la derrota por 3-1 ante la Real Sociedad en el partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga EA Sports.