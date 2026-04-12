Osasuna vs. Betis (1-1)

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Iker Muñoz: “Hemos jugado de tú a tú"

Iker Muñoz
18:00 - 20:00
Iker Muñoz. Foto: Osasuna
Euskaraz irakurri: Iker Muñoz: "Betis oso talde ona da eta puntu bat atera dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de Osasuna ha hablado del empate logrado ante el Betis (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

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