Alavés vs. Osasuna
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Lisci: “Es un partido muy diferente a los últimos que hemos tenido"

Lisci
18:00 - 20:00

Alessio Lisci. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Lisci: “Oso partida ezberdina izango da, aurrekoekin alderatuz"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi vasco que disputarán contra el Deportivo Alavés en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.

Alessio Lisci Osasuna LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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