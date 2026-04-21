Athletic vs. Osasuna
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Jorge Herrando: “En la segunda parte, hemos tenido ocasiones claras como para meter como mínimo un gol”

Jorge Herrando (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aimar Oroz: “Lehenengo zatian, ez gara ongi sartu”
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KIROLAK EITB

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El defensa de Osasuna, después del derbi jugado en San Mamés, ante el Athletic, en el que el equipo navarro ha caído por 1-0, ha destacado la importancia del encuentro del próximo domingo, en El Sadar, con el Sevilla como rival.

Fútbol Derbi Vasco LaLiga EA Sports Osasuna

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