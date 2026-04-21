Jorge Herrando: “En la segunda parte, hemos tenido ocasiones claras como para meter como mínimo un gol”
El defensa de Osasuna, después del derbi jugado en San Mamés, ante el Athletic, en el que el equipo navarro ha caído por 1-0, ha destacado la importancia del encuentro del próximo domingo, en El Sadar, con el Sevilla como rival.
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Iker Muñoz: “Lo que me atrae de renovar con Osasuna es el proyecto que tenemos”
El jugador de Osasuna, Iker Muñoz, ha renovado con Osasuna hasta 2030, y este miércoles ha dado una rueda de prensa para expresar cómo se siente con la decisión.
Iker Muñoz: “Hemos jugado de tú a tú"
El jugador de Osasuna ha hablado del empate logrado ante el Betis (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.
Osasuna suma un punto agridulce en un intenso duelo ante el Betis (1-1)
El exrojillo Abde ha adelantado al Betis con un gol tempranero, pero Ante Budimir ha puesto las tablas desde el punto de penalti antes del descanso.
Lisci: “Nos enfrentamos a un rival que no se le da bien a Osasuna"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Betis en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.
Iker Muñoz renueva con Osasuna hasta 2030
El club ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para ampliar su vinculación tres temporadas más.
Sergio Herrera, crítico con el segundo penalti
El portero de Osasuna ha hablado tras el empate logrado ante el Deportivo Alavés (2-2) en el derbi vasco de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Ha tachado de "injusta” el resultado final tras el trabajo realizado.
Lisci: “Es un partido muy diferente a los últimos que hemos tenido"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi vasco que disputarán contra el Deportivo Alavés en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.
Barja: "Creo que lo hemos hecho bien, una victoria de oro"
Declaraciones del jugador del Osasuna, Kike Barja, tras la victoria por 1-0 ante el Girona, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
Un gol de Budimir da la victoria a un Osasuna muy superior al Girona (1-0)
Los de Lisci se llevan los tres puntos en un partido en el que Gazzaniga evitó un resultado más abultado.