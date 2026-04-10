Iker Muñoz renueva con Osasuna hasta 2030

Osasuna ha anunciado la renovación de Iker Muñoz hasta el año 2030 para reforzar el vínculo con el canterano de 23 años. Así, el club ha alcanzado un acuerdo con el futbolista para ampliar su vinculación tres temporadas más.

Muñoz llegó a Osasuna con 16 años. En su último curso en el filial logró debutar con el primer equipo. Fue el 12 de febrero de 2023 en Valladolid. Desde entonces, ha logrado acumular 82 partidos oficiales con el primer equipo: 73 en LaLiga EA Sports, ocho en Copa del Rey y uno en la Supercopa de España.

También sabe lo que es marcar cuatro goles en la máxima categoría pese a actuar como mediocentro.

Con esta renovación, el canterano queda ligado al equipo de su tierra para lo que resta de curso y cuatro temporadas más.