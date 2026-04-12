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Osasuna suma un punto agridulce en un intenso duelo ante el Betis (1-1)

El exrojillo Abde ha adelantado al Betis con un gol tempranero, pero Ante Budimir ha puesto las tablas desde el punto de penalti antes del descanso. 

PAMPLONA, 12/04/2026.- El delantero croata de Osasuna Ante Budimir (i) marca de penalti gol ante el Real Betis (1-1) durante el partido de Liga que Real Betis y Osasuna disputan este domingo en el estadio de El Sadar. EFE/Jesús Diges
Ante Budimir marcó de penalti el empate a uno. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Puntu gazi-gozoa lortu du Osasunak Betisen aurka (1-1)
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha empatado a uno ante el Betis en un intenso partido de LaLiga EA Sports que han disputado este domingo en El Sadar. 

El equipo andaluz se ha adelantado rápidamente en el marcador con un gol de Abde, aunque los rojillos, que han ido de menos a más, han logrado empatar el encuentro antes del descanso gracias a un tanto de Budimir de penalti.

En lo global, el equipo de Alessio Lisci ha sido mejor y Víctor Muñoz ha hecho un gran partido, pero el guardameta Valles ha sido decisivo para los béticos, y el choque ha terminado con un reparto de puntos que no satisface a Osasuna, ya que no le sirve para asegurar definitivamente la permanencia en Primera División ni para meterse en la pelea por alcanzar los puestos europeos.

El encuentro se ha puesto muy pronto cuesta arriba para Osasuna, ya que Abde ha adelantado al conjunto andaluz a los siete minutos de partido. El exjugador rojillo, que no ha celebrado el gol, ha sido el jugador más peligroso de un Betis que, bajo la batuta de Fornals, ha sido superior durante los primeros 20 minutos de partido.

Sin embargo, poco a poco, los de Pelegrini se han echado atrás, mientras que Osasuna ha dado un paso adelante y ha comenzado a amenazar la portería de Vallés por la banda del eléctrico extremo Víctor Muñoz.   

Los rojillos han logrado poner las tablas poco antes del descanso. Tras una gran parada de Vallés a un cabezazo de Budimir, el balón ha quedado rechazado en el segundo palo y Valentín Gómez, al intentar despejar, ha golpeado a Herrando en el área pequeña. El colegiado Sesma Espinosa ha señalado penalti y Budimir no ha perdonado desde los once metros. 

En la reanudación, Osasuna ha salido con valentía y ha buscado con insistencia el segundo gol. Víctor Múñoz, que ha sido el mejor del choque, lo ha intentado una y otra vez, pero Valles, el otro gran protagonista del encuentro, ha salvado a su equipo con paradas espectucalares, y el partido ha acabado con reparto de puntos.  

0-1: Gol de Abde

Penalti de Valentín Gómez

1-1: Gol de Budimir

Fútbol LaLiga EA Sports Osasuna Goles

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