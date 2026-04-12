El encuentro se ha puesto muy pronto cuesta arriba para Osasuna, ya que Abde ha adelantado al conjunto andaluz a los siete minutos de partido. El exjugador rojillo, que no ha celebrado el gol, ha sido el jugador más peligroso de un Betis que, bajo la batuta de Fornals, ha sido superior durante los primeros 20 minutos de partido.

Sin embargo, poco a poco, los de Pelegrini se han echado atrás, mientras que Osasuna ha dado un paso adelante y ha comenzado a amenazar la portería de Vallés por la banda del eléctrico extremo Víctor Muñoz.

Los rojillos han logrado poner las tablas poco antes del descanso. Tras una gran parada de Vallés a un cabezazo de Budimir, el balón ha quedado rechazado en el segundo palo y Valentín Gómez, al intentar despejar, ha golpeado a Herrando en el área pequeña. El colegiado Sesma Espinosa ha señalado penalti y Budimir no ha perdonado desde los once metros.

En la reanudación, Osasuna ha salido con valentía y ha buscado con insistencia el segundo gol. Víctor Múñoz, que ha sido el mejor del choque, lo ha intentado una y otra vez, pero Valles, el otro gran protagonista del encuentro, ha salvado a su equipo con paradas espectucalares, y el partido ha acabado con reparto de puntos.