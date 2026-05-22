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Lisci: “El equipo se va a matar en el campo”

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado que tanto él como su entorno se equivocaron al pensar que estaban salvados con 42 puntos y ha destacado que el equipo rojillo lo va a dar todo en “la final” por la permanencia de este domingo ante el Getafe.  

PAMPLONA, 22/05/2026.- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Pamplona ante el trascendental partido del club 'rojillo' para no perder la categoría. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lisci: "Taldea zelaian hilko da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Alessio Lisci ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del último partido de liga que Osasuna disputará este domingo en Getafe, donde se jugará la permanencia. 

Alessio Lisci Fútbol LaLiga EA Sports Osasuna

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