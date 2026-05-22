Lisci: “El equipo se va a matar en el campo”
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado que tanto él como su entorno se equivocaron al pensar que estaban salvados con 42 puntos y ha destacado que el equipo rojillo lo va a dar todo en “la final” por la permanencia de este domingo ante el Getafe.
Alessio Lisci ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del último partido de liga que Osasuna disputará este domingo en Getafe, donde se jugará la permanencia.
Te puede interesar
¿Qué necesita Osasuna para mantener la categoría?
Osasuna, que no tiene asegurada la permanencia, disputará el último partido de liga en casa de un Getafe que está metido en la pelea por Europa.
Osasuna entrenará el viernes en El Sadar a puerta abierta, a las 18:00 horas, antes del decisivo partido de Getafe
La afición de Osasuna podrá mostrar su apoyo al equipo navarro, en la víspera de un encuentro, el del Coliseum, en el que el conjunto rojillo buscará certificar su permanencia en LaLiga EA Sports.
Kike Barja: “Estamos confiados, con ganas y con motivación”
Declaraciones del jugador de Osasuna, Kike Barja, sobre el encuentro decisivo de este fin de semana ante el Getafe, en el que los rojillos se juegan la permanencia en Primera División.
Osasuna pierde ante el Espanyol en El Sadar (1-2), y deberá certificar su salvación en la última jornada
Romero ha adelantado al Espanyol en el primer tiempo, Víctor Muñoz ha empatado tras el descanso, y Kike García, en el minuto 53, ha hecho el gol que ha decidido el partido. Con este resultado, Osasuna se queda con 42 puntos, dos más que el Girona, que es decimoctavo y tres más que el Mallorca, decimonoveno.
Lisci: “El fútbol mola cuando hay sensaciones fuertes"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que jugarán frente al Espanyol en la 37ª jornada de LaLiga EA Sports.
Raúl Moro se pierde las dos últimas jornadas por lesión
El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.
Budimir: “Está claro que tenemos que ser más eficaces en la portería rival”
Osasuna ha perdido 1-2 contra el Atlético Madrid, en El Sadar. El equipo rojillo, aunque ha tenido muchas ocasiones, ha encajado sólo un gol, lo que les aleja de la posibilidad de entrar en Europa.
Osasuna se estrella contra la eficacia del Atlético y el sueño europeo parece desvanecerse (1-2)
Los goles de Lookman y Sorloth han condenado al conjunto dirigido por Alessio Lisci, que ha merecido más en la primera parte, al menos irse con un empate al descanso, pero en la segunda ha recibido el segundo mazazo. Barja ha recortado distancias en el descuento.
“Tenemos que ser un equipo completo; no hay fases del juego que el Atlético no domine con solvencia”
Osasuna se enfrentará mañana, 12 de mayo, al Atlético Madrid en El Sadar. La situación del equipo rojillo es que, como ha dicho Lisci, “No sabemos si mañana pelearemos por la salvación o por Europa”, pero tienen claro que necesitan la victoria y los puntos.