Getafe vs. Osasuna (1-0)
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Catena: “No es como lo esperábamos ni como lo queríamos, pero estamos en Primera"

Catena
18:00 - 20:00
Catena. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Catena: "Ez da espero genuen bezala, ezta nahi genuen bezala ere, baina Lehen Mailan gaude"
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KIROLAK EITB

Última actualización

 El jugador de Osasuna ha hablado tras lograr la permanencia pese a perder ante el Getafe (1-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado crítico por el final de temporada que han tenido, sobre todo por el "sufrimiento" ocasionado a los que les siguen.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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