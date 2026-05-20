Kike Barja: “Estamos confiados, con ganas y con motivación”

Romero ha adelantado al Espanyol en el primer tiempo, Víctor Muñoz ha empatado tras el descanso, y Kike García, en el minuto 53, ha hecho el gol que ha decidido el partido. Con este resultado, Osasuna se queda con 42 puntos, dos más que el Girona, que es decimoctavo y tres más que el Mallorca, decimonoveno.