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Kike Barja: “Estamos confiados, con ganas y con motivación”

Kike Barja, Osasunako jokalaria
18:00 - 20:00
Kike Barja, jugador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Kike Barja: "Konfiantzaz, gogoz eta motibazioz gaude"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador de Osasuna, Kike Barja, sobre el encuentro decisivo de este fin de semana ante el Getafe, en el que los rojillos se juegan la permanencia en Primera División. 

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