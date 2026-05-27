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Juan Cruz: “Ha sido un honor y un orgullo defender el escudo de Osasuna”

Juan Cruz (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juan Cruz: “Ohorea eta harro egoteko modukoa izan da Osasunaren armarria defendatzea”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El defensa madrileño deja el club navarro, en el que ha jugado durante seis temporadas. En su despedida, ha destacado la final de la Copa del Rey de 2023 como su recuerdo más especial, pero ha puesto en valor, además, el día a día en el equipo y en Tajonar.

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