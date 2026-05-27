Juan Cruz: “Ha sido un honor y un orgullo defender el escudo de Osasuna”
El defensa madrileño deja el club navarro, en el que ha jugado durante seis temporadas. En su despedida, ha destacado la final de la Copa del Rey de 2023 como su recuerdo más especial, pero ha puesto en valor, además, el día a día en el equipo y en Tajonar.
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Braulio Vázquez: “Creo que necesitábamos un estímulo, una catarsis"
“No voy a pedir perdón por estar 8 años en primera división, tenemos que saber lo que somos. No sé cuántas veces he escuchado que había falta de ambición”, ha reprochado el director deportivo rojillo en la rueda de prensa de final de campaña. Por otro lado, ha dado por cerrada al 99% la renovación del capitán Kike Barja.
Juan Cruz no continuará en Osasuna
El defensa ha jugado durante seis temporadas en el club navarro, al que llegó desde el Elche, y deja Osasuna tras haber sido alineado en 164 partidos. “Ha sabido encarnar valores que le han hecho ganarse el respeto y cariño de compañeros y aficionados”, ha destacado la entidad pamplonesa.
Alessio Lisci deja de ser entrenador de Osasuna
El club navarro ha comunicado este lunes que el técnico italiano no continúa en el banquillo del equipo rojillo, con el que tenía una temporada más de contrato.
Catena: “No es como lo esperábamos ni como lo queríamos, pero estamos en Primera"
El jugador de Osasuna ha hablado tras lograr la permanencia pese a perder ante el Getafe (1-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado crítico por el final de temporada que han tenido, sobre todo por el "sufrimiento" ocasionado a los que les siguen.
Osasuna pierde ante el Getafe, pero seguirá en Primera División (1-0)
Tras la derrota, han quedado a la espera de los resultados de sus rivales directos. El empate entre el Girona y el Elche beneficia al conjunto navarro, que seguirá un año más en Primera.
Lisci: “El equipo se va a matar en el campo”
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado que tanto él como su entorno se equivocaron al pensar que estaban salvados con 42 puntos y ha destacado que el equipo rojillo lo va a dar todo en “la final” por la permanencia de este sábado ante el Getafe.
¿Qué necesita Osasuna para mantener la categoría?
Osasuna, que no tiene asegurada la permanencia, disputará el último partido de liga en casa de un Getafe que está metido en la pelea por Europa.
Osasuna entrenará el viernes en El Sadar a puerta abierta, a las 18:00 horas, antes del decisivo partido de Getafe
La afición de Osasuna podrá mostrar su apoyo al equipo navarro, en la víspera de un encuentro, el del Coliseum, en el que el conjunto rojillo buscará certificar su permanencia en LaLiga EA Sports.
Kike Barja: “Estamos confiados, con ganas y con motivación”
Declaraciones del jugador de Osasuna, Kike Barja, sobre el encuentro decisivo de este fin de semana ante el Getafe, en el que los rojillos se juegan la permanencia en Primera División.