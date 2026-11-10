Eibar y Amorebieta pasan a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras derrotar a Pamplona y UD Logroñés

El Eibar se ha clasificado para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027, este martes, y el Pamplona ha quedado eliminado del campeonato. En el derbi de la primera eliminatoria que han disputado ambos equipos, en Mutilnova, el Eibar ha ganado por 0-3, con goles de Javi Martón y, en dos ocasiones, Jon Magunazelaia.

Ha sido un encuentro en el que el equipo armero ha mostrado su superioridad. Los de Jokin Aranbarri se han adelantado muy pronto, en el minuto dos, por mediación de Martón. El Pamplona, en los minutos siguientes, ha luchado con fe, y ha dispuesto de alguna ocasión para empatar, pero el 0-2, que ha marcado Magunazelaia en el minuto 22, ha afianzado al Eibar.

En la segunda mitad, el ritmo no ha sido tan vivo como en el primer tiempo. En ese sentido, el segundo gol de Magunazelaia, tercero del Eibar, en el minuto 53, ha dejado la eliminatoria prácticamente sentenciada.

A destacar el notable esfuerzo del Pamplona, que se ha vaciado en busca de, al menos, hacer un gol, que finalmente no ha podido anotar.

De esta forma, el Eibar estará en el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey; este tendrá lugar el próximo día 23, desde las 13:00 horas, en Madrid.