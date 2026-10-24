El Eibar cae ante el Córdoba y suma tres jornadas sin ganar (2-0)
El Eibar ha salido derrotado de su visita al Córdoba en el partido correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion. Eder García y Diego Percan han sido los autores de los goles.
La primera ocasión de los locales ha llegado en el minuto 3 con un disparo de Carracedo, que ha vuelto a intentarlo en el 9, también sin suerte.
En el minuto 15, Martón ha enviado el balón al fondo de la portería andaluza pero el tanto ha sido anulado por fuera de juego tras consultar el colegiado la jugada en el VAR. Además, Gift, lesionado en esa jugada, ha sido sustituido por Guruzeta.
En el 29, ocasión clarísima del Córdoba: Ghailan ha puesto un balón a la línea de gol que Percan ha rematado alto cuando solo tenía que empujarlo.
Magunagoitia ha tenido que lucirse para evitar el gol en el 41 y, en el añadido del primer tiempo, el colegiado Gordillo Escamilla ha expulsado a Juan Gutiérrez por una acción con Martón, pero el VAR lo corrigió y la roja quedó en amarilla.
El Córdoba se ha adelantado a los 4 minutos de la reanudación: Ghailan ha dado el pase a Eder García en la frontal y ha batido a Magunagoitia por bajo para el 1-0.
En el 55 Percan, tras desbordar a su par, ha marcado el 2-0 definitivo.