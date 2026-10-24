En el 29, ocasión clarísima del Córdoba: Ghailan ha puesto un balón a la línea de gol que Percan ha rematado alto cuando solo tenía que empujarlo.

Magunagoitia ha tenido que lucirse para evitar el gol en el 41 y, en el añadido del primer tiempo, el colegiado Gordillo Escamilla ha expulsado a Juan Gutiérrez por una acción con Martón, pero el VAR lo corrigió y la roja quedó en amarilla.

El Córdoba se ha adelantado a los 4 minutos de la reanudación: Ghailan ha dado el pase a Eder García en la frontal y ha batido a Magunagoitia por bajo para el 1-0.