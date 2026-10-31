¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El penalti fallado en el último momento deja al Eibar sin puntos ante el Valencia (2-1)
Sara M. ha adelantado a las armeras nada más comenzar la segunda mitad, pero el conjunto local ha empatado en el minuto 55 y ha culminado la remontada poco después. El Valencia ha jugado con una futbolista menos desde el minuto 62. Carmen ha tenido la oportunidad de empatar en el minuto 100, pero ha estrellado el lanzamiento de penalti en el palo.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar rescata un punto contra el Madrid CFF (2-2)
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar cae ante el Córdoba y suma tres jornadas sin ganar (2-0)
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar se queda cerca de la remontada ante el Deportivo (2-3)
EN DIRECTO
Hace min.
Monumental enfado de Luis García contra el árbitro del Eibar-Mallorca: “La de hoy me cuesta mucho comérmela"
EN DIRECTO
Hace min.
Un penalti en el descuento salva un punto para el Eibar contra el Mallorca (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
La gran racha del Eibar termina en Oviedo (3-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Peru Nolaskoain: “Tengo un montón de ganas para volver, para sumar y para aportar”
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar suma un peleado punto en Granada (0-0)
EN DIRECTO
Hace min.
El Eibar sigue en racha y suma su séptima victoria consecutiva con una remontada ante el Albacete (1-3)
Cargar más