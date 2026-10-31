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El penalti fallado en el último momento deja al Eibar sin puntos ante el Valencia (2-1)

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VALENCIA EIBAR 31-10
18:00 - 20:00
Partido entre Eibar y Valencia. Foto: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Azken uneko penaltia huts egiteak punturik gabe utzi du Eibar Valentziaren aurka (2-1)
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Última actualización

Sara M. ha adelantado a las armeras nada más comenzar la segunda mitad, pero el conjunto local ha empatado en el minuto 55 y ha culminado la remontada poco después. El Valencia ha jugado con una futbolista menos desde el minuto 62. Carmen ha tenido la oportunidad de empatar en el minuto 100, pero ha estrellado el lanzamiento de penalti en el palo.

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