El Eibar rescata un punto ante el Almería con un golazo de Pejiño (1-1)

Dos minutos después, el encuentro ha quedado detenido por una emergencia médica en la grada visitante. Un aficionado ha sufrido una grave caída desde la grada durante la celebración del gol. Los jugadores se han retirado a vestuarios y el encuentro se ha reanudado veinte minutos más tarde.

Tras el parón, el Eibar ha dado un paso adelante, pero no ha conseguido encontrar el gol del empate.

En la segunda parte Eibar ha salido decidido a buscar el empate, aunque se ha encontrado con una muralla blanca en la defensa del Almería. Los armeros han ido ganando presencia en ataque y han rozado el gol en varias ocasiones. Iván Gil ha obligado a intervenir al portero y, poco después, Adu Ares ha estrellado dos disparos en el palo, en los minutos 67 y 76. Martón también ha tenido una buena ocasión de cabeza.

La insistencia del Eibar ha tenido premio en el minuto 87. Pejiño ha recibido el balón en la banda derecha y ha conectado un espectacular disparo con la izquierda que se ha colado por la escuadra para poner el empate en el marcador (1-1).