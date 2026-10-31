El Eibar rescata un punto ante el Almería con un golazo de Pejiño (1-1)
El Eibar ha rescatado un punto ante el Almería en Ipurua gracias a un gol de Pejiño en el tramo final. Los armeros han insistido durante toda la segunda parte y han tenido varias ocasiones claras, incluidos dos disparos de Adu Ares al palo, antes de lograr el empate en el minuto 87.
Antes del inicio, ambos equipos han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo.
El Almería ha salido con la intención de llevar la iniciativa y ha dominado la posesión durante los primeros minutos. El Eibar, por su parte, ha buscado sus opciones, aunque ha caído en varias posiciones de fuera de juego. En el minuto 18, Quim Junyent ha adelantado al Almería (0-1), tras una asistencia de Arribas.
Dos minutos después, el encuentro ha quedado detenido por una emergencia médica en la grada visitante. Un aficionado ha sufrido una grave caída desde la grada durante la celebración del gol. Los jugadores se han retirado a vestuarios y el encuentro se ha reanudado veinte minutos más tarde.
Tras el parón, el Eibar ha dado un paso adelante, pero no ha conseguido encontrar el gol del empate.
En la segunda parte Eibar ha salido decidido a buscar el empate, aunque se ha encontrado con una muralla blanca en la defensa del Almería. Los armeros han ido ganando presencia en ataque y han rozado el gol en varias ocasiones. Iván Gil ha obligado a intervenir al portero y, poco después, Adu Ares ha estrellado dos disparos en el palo, en los minutos 67 y 76. Martón también ha tenido una buena ocasión de cabeza.
La insistencia del Eibar ha tenido premio en el minuto 87. Pejiño ha recibido el balón en la banda derecha y ha conectado un espectacular disparo con la izquierda que se ha colado por la escuadra para poner el empate en el marcador (1-1).
En el tiempo añadido, ambos equipos han buscado el gol de la victoria, pero el marcador ya no se ha movido.