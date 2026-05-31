Anaitz Arbilla: “Estamos tristes, pero estoy muy orgulloso de este equipo”
Declaraciones de Anaitz Arbilla, jugador de la SD Eibar, tras la derrota por 2-1 ante el Castellón, un resultado que ha dejado al conjunto armero sin opciones de disputar el play-off de ascenso.
Te puede interesar
El sueño del Eibar se diluye en Castalia (2-1)
El conjunto armero se queda fuera del play-off tras perder contra el Castellón. Debía ganar y esperar otros resultados para tener opciones en una tarde en la que no le ha salido nada de cara.
El Eibar cierra la temporada con una victoria (2-1)
El Eibar ha ganado 2-1 al Dux Logroño en el último partido de la temporada disputado en Ipurua. El de hoy ha sido el último partido de Arene Altolaga tras ocho temporadas vistiendo la camiseta del Eibar.
Beñat San José: “El Castellón en su casa es un rival muy difícil”
El entrenador del Eibar habla en la previa del partido que su equipo jugará en Castalia frente al Castellón el domingo. San José ha querido poner en valor la calidad y el poderío de sus rivales, y espera poder ver las señas de identidad del Eibar de siempre. Cree que su plantel debe ser "agresivo" para conseguir la victoria y maximizar sus opciones de poder disputar el play-off. También analiza las bajas de los suyos.
Mireia Masegur renueva con el Eibar hasta 2027
La defensa catalana amplía su vínculo con el conjunto armero consolidándose como “una pieza clave dentro del proyecto deportivo”.
La capitana Arene Altonaga deja el Eibar tras una larga historia de ocho años y dos ascensos
Altonaga, que llegó al club armero en 2018, con 25 años, fue parte de la plantilla que hizo historia llevando al Eibar a Primera División y, pese al descenso del año siguiente, también fue parte de la plantilla que volvió a ascender un año después.
Eibar suma un punto tras el partido contra el Sevilla
El Eibar ha empatado a 0 en Sevilla, consiguiendo así un punto a domicilio. A falta de la última jornada, el conjunto armero se mantiene en la decimotercera posición.
Sara Martín prorroga su contrato con el Eibar para la temporada 2026-2027
La delantera llegó al equipo armero en 2025, desde el Real Madrid, y, en su primera campaña como jugadora del Eibar, ha disputado más de 1600 minutos de juego.
¿Qué tiene que hacer el Eibar para clasificarse para el play-off de ascenso?
Los de Beñat San José, que, en la 41ª jornada, el domingo, han ganado por 2-0 al Córdoba, mantienen opciones de disputar el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports, pero no dependen de sí mismos: deben ganar en el SkyFi Castalia, y necesitan que el Burgos no sume ningún punto en El Plantío en su partido contra el Andorra.
El Eibar vence al Córdoba y se jugará todo en la última jornada (2-0)
Aunque los armeros no dependen de sí mismos, ya que tienen por delante y con dos puntos de ventaja al Castellón y al Burgos.