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Anaitz Arbilla: “Estamos tristes, pero estoy muy orgulloso de este equipo”

Jugador del Eibar
18:00 - 20:00
Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Anaitz Arbilla: "Triste gaude, baina oso harro nago talde honekin"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones de Anaitz Arbilla, jugador de la SD Eibar, tras la derrota por 2-1 ante el Castellón, un resultado que ha dejado al conjunto armero sin opciones de disputar el play-off de ascenso.

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