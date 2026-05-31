Anaitz Arbilla: “Estamos tristes, pero estoy muy orgulloso de este equipo”

El entrenador del Eibar habla en la previa del partido que su equipo jugará en Castalia frente al Castellón el domingo. San José ha querido poner en valor la calidad y el poderío de sus rivales, y espera poder ver las señas de identidad del Eibar de siempre. Cree que su plantel debe ser "agresivo" para conseguir la victoria y maximizar sus opciones de poder disputar el play-off. También analiza las bajas de los suyos.