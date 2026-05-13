Yeray Álvarez: “El vestuario está dolido, pero no nos queda otra que mirar al frente”
El Athletic ha perdido 2-0 ante el Espanyol, lo que les ha sacado de estar “en tierra de nadie”, según ha explicado Yeray Álvarez. Teninedo en cuenta la situación que se vive en la LaLiga EA Sports, el defensa lo tiene claro: “Hay que mirar el partido contra el Celta como si fuera una final”.
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El Athletic ejerce de equipo aspirina y resucita al Espanyol (2-0)
Tras un buen primer tiempo, en el que el Athletic no ha aprovechado sus mejores ocasiones, el conjunto de Valverde ha vuelto perder fuelle en la segunda mitad, donde los goles de Pere Milla y Kike García han decidido el choque.
“Nuestra intención es ir a ganar; el Espanyol se juega mucho, pero nosotros también”
Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol. El cacereño ha explicado que van a por los tres puntos, en esta temporada que está siendo “la más dura”. Además de eso, también se ha referido a Iñaki Lekue, quien ha anunciado que deja el fútbol profesional.
Nico Williams y Sancet sufren lesiones musculares moderadas
Ambos jugadores tuvieron que ser sustituidos en el encuentro ante el Valencia.
Iñigo Lekue anuncia que deja el fútbol profesional
El futbolista del Athletic Club ha tomado esta decisión después de que el club le comunicara que no le renovará el contrato.
Ernesto Valverde recibe el reconocimiento de San Mamés
Ernesto Valverde cumplió en la jornada anterior 500 partidos dirigiendo al Athletic en Liga, y tanto el club como la afición se lo han querido reconocer desplegando una gran pancarta de agradecimiento antes del encuentro ante el Valencia.
Iñaki Williams: “Muy mala sensación, ahora tragar y aguantar el chaparrón”
Declaraciones del jugador del Athletic, Iñaki Williams, tras la derrota de su equipo por 0-1 ante el Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
Sadiq aleja al Athletic de Europa y acerca al Valencia a la salvación (0-1)
El Valencia se ha llevado los tres puntos de San Mamés gracias a un gol que ha marcado Sadiq nada más saltar al terreno de juego en la segunda mitad. Nico Williams se ha retirado lesionado en el minuto 36.
El Athletic cae derrotado ante el Deportivo en Lezama (0-1)
El Athletic ha perdido por la mínima este sábado ante el Deportivo de La Coruña. Ainhoa Marín ha marcado el único gol del encuentro. Con este resultado, las rojiblancas se mantienen en la octava plaza de la liga con 38 puntos.
Valverde: “Hay otra plaza europea, un gran aliciente para nosotros"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán frente al Valencia en San Mamés en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.