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Yeray Álvarez: “El vestuario está dolido, pero no nos queda otra que mirar al frente”

Yeray Álvarez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Yeray Álvarez: “Taldea minduta dago, baina aurrera begiratzea besterik ez zaigu geratzen"
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KIROLAK EITB

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El Athletic ha perdido 2-0 ante el Espanyol, lo que les ha sacado de estar “en tierra de nadie”, según ha explicado Yeray Álvarez. Teninedo en cuenta la situación que se vive en la LaLiga EA Sports, el defensa lo tiene claro: “Hay que mirar el partido contra el Celta como si fuera una final”.

El Athletic de Bilbao pierde por 2-0 ante el Espanyol en la jornada 36 de LaLiga EA Sports
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