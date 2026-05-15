Egiluz vuelve a lesionarse la rodilla derecha

El jugador del Athletic Club Unai Egiluz vuelve a ser baja tras confirmarse otra lesión en su rodilla derecha.

Egiluz tuvo que retirarse del entrenamiento de este jueves, y, tras las pruebas médicas realizadas, se ha confirmado que sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Egiluz se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de julio en un amistoso de pretemporada y pasó por el quirófano el 6 de agosto. Ocho meses después, el pasado 5 de abril, se estrenó en una convocatoria para viajar a Getafe y repitió el pasado miércoles frente al Espanyol, aunque en ninguno de los dos partidos tuvo la oportunidad de jugar.