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Valverde: “Ya hemos llegado al primer piso, a ver si podemos llegar un poco más arriba"

18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Valverde: "Iritsi gara lehen solairura, ea pixka bat gorago iritsi gaitezkeen"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, ha subrayado su deseo de despedirse "con buen sabor de boca" y una victoria frente al Celta en el que será su último partido en San Mamés después de una temporada "difícil", sobre todo en la Liga.

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