LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

“Nuestra intención es ir a ganar; el Espanyol se juega mucho, pero nosotros también”

Valverde rp
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Irabaztera goaz; Espanyolek asko du jokoan, baina guk ere bai”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol. El cacereño ha explicado que van a por los tres puntos, en esta temporada que está siendo “la más dura”. Además de eso, también se ha referido a Iñaki Lekue, quien ha anunciado que deja el fútbol profesional.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X