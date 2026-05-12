“Nuestra intención es ir a ganar; el Espanyol se juega mucho, pero nosotros también”
Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol. El cacereño ha explicado que van a por los tres puntos, en esta temporada que está siendo “la más dura”. Además de eso, también se ha referido a Iñaki Lekue, quien ha anunciado que deja el fútbol profesional.
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Nico Williams y Sancet sufren lesiones musculares moderadas
Ambos jugadores tuvieron que ser sustituidos en el encuentro ante el Valencia.
Iñigo Lekue anuncia que deja el fútbol profesional
El futbolista del Athletic Club ha tomado esta decisión después de que el club le comunicara que no le renovará el contrato.
Ernesto Valverde recibe el reconocimiento de San Mamés
Ernesto Valverde cumplió en la jornada anterior 500 partidos dirigiendo al Athletic en Liga, y tanto el club como la afición se lo han querido reconocer desplegando una gran pancarta de agradecimiento antes del encuentro ante el Valencia.
Iñaki Williams: “Muy mala sensación, ahora tragar y aguantar el chaparrón”
Declaraciones del jugador del Athletic, Iñaki Williams, tras la derrota de su equipo por 0-1 ante el Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
Sadiq aleja al Athletic de Europa y acerca al Valencia a la salvación (0-1)
El Valencia se ha llevado los tres puntos de San Mamés gracias a un gol que ha marcado Sadiq nada más saltar al terreno de juego en la segunda mitad. Nico Williams se ha retirado lesionado en el minuto 36.
El Athletic cae derrotado ante el Deportivo en Lezama (0-1)
El Athletic ha perdido por la mínima este sábado ante el Deportivo de La Coruña. Ainhoa Marín ha marcado el único gol del encuentro. Con este resultado, las rojiblancas se mantienen en la octava plaza de la liga con 38 puntos.
Valverde: “Hay otra plaza europea, un gran aliciente para nosotros"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán frente al Valencia en San Mamés en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.
Yeray Álvarez: “Mi sueño es acabar mi carrera en el Athletic”
Yeray Álvarez ha renovado con el Athletic hasta el 2028. El defensa se ha mostrado muy feliz con el acuerdo y con “más ganas que nunca de seguir jugando”. En la rueda de prensa ha hablado también sobre los 10 meses que ha estado sin poder jugar y del nuevo entrenador, Edin Terzic.
Yeray amplía su contrato con el Athletic Club hasta 2028
El central de Barakaldo ha firmado para dos temporadas más, con opción a una tercera. "Cuando las dos partes quieren, todo es muy sencillo. Estoy muy contento de renovar y siempre repetiré que mi sueño es acabar aquí mi carrera", ha afirmado Yeray.