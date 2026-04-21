LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Guruzeta: “Hemos demostrado el equipo que somos; todos juntos vamos a hacer cosas grandes”

18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Gorka Guruzeta ha marcado el gol que ha dado la victoria al Athletic en el partido contra Osasuna. El delantero se ha mostrado contento porque “querían ganar y lo han conseguido”.

El Athletic Club gana a Osasuna 1-0 en San Mamés con un gol de Guruzeta y grandes paradas de Simon
Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Yuri Berchiche prentsa aurrekoan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Yuri Berchiche: “No estamos donde queríamos y el partido ante Osasuna es una final"

Yuri Berchiche ha puesto voz al momento crítico del Athletic, marcado por la irregularidad, las dudas y la presión clasificatoria. El lateral ha admitido el desgaste emocional “hay noches que no he dormido” y ha asumido que el equipo mira tanto a Europa como a la zona baja. Con siete jornadas por delante, ha señalado el duelo ante Osasuna como “el partido llave” para evitar complicaciones mayores y reengancharse a los objetivos. 
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X