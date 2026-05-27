Uriarte, formada en el Bizkerre de Getxo, llegó a Lezama en 2016 con 15 años y debutó con el primer equipo en febrero de 2020 a las órdenes de Ángel Villacampa. Con el equipo rojiblanco ha jugado 38 partidos oficiales y suma además dos cesiones al Granada, en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

En diciembre de 2021 sufrió en la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y en noviembre de 2024, ya como jugadora del Granada, se produjo la misma lesión, pero en la rodilla derecha.

"Desde entonces, Naroa ha vivido un largo proceso de recuperación, con muchas horas de trabajo en solitario. Su actitud diaria, resiliencia y compañerismo serán siempre recordadas en el vestuario", destaca el Athletic.

Uriarte será homenajeada el próximo domingo en Lezama en los prolegómenos del partido de la última jornada de la Liga F que va a enfrentar al Athletic con el Alhama CF.