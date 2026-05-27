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Naroa Uriarte cuelga las botas a los 25 años tras dos graves lesiones de rodilla

La jugadora de Bakio, campeona del mundo y de Europa sub-17 en 2018, ha estado siete temporadas en la máxima categoría. Con el equipo rojiblanco ha jugado 38 partidos oficiales y suma además dos cesiones al Granada. Será homenajeada el próximo domingo en Lezama.
(Foto de ARCHIVO) Naroa Uriarte of Athletic Club in action during the spanish women league, Primera Iberdrola, football match played between Real Madrid Femenino and Athletic Club de Bilbao Femenino at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 15, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press 15/11/2020 ONLY FOR USE IN SPAIN
Naroa Uriarte en un partido con el Athletic en 2020. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Naroa Uriarte Athleticeko jokalariak futbola utziko du 25 urterekin, belaunean bi lesio larri izan ondoren
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Athletic Club ha confirmado que su jugadora Naroa Uriarte, de 25 años y campeona del mundo y de Europa sub-17 en 2018, ha decidido retirarse del fútbol después de una carrera de siete temporadas en la máxima categoría lastrada por dos graves lesiones de rodilla.

Uriarte, formada en el Bizkerre de Getxo, llegó a Lezama en 2016 con 15 años y debutó con el primer equipo en febrero de 2020 a las órdenes de Ángel Villacampa. Con el equipo rojiblanco ha jugado 38 partidos oficiales y suma además dos cesiones al Granada, en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

En diciembre de 2021 sufrió en la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y en noviembre de 2024, ya como jugadora del Granada, se produjo la misma lesión, pero en la rodilla derecha.

"Desde entonces, Naroa ha vivido un largo proceso de recuperación, con muchas horas de trabajo en solitario. Su actitud diaria, resiliencia y compañerismo serán siempre recordadas en el vestuario", destaca el Athletic.

Uriarte será homenajeada el próximo domingo en Lezama en los prolegómenos del partido de la última jornada de la Liga F que va a enfrentar al Athletic con el Alhama CF.

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