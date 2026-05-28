Jokin Aranbarri no seguirá entrenando al Bilbao Athletic

Jokin Aranbarri finaliza su etapa como entrenador del Bilbao Athletic, según ha anunciado el club este jueves. El azkoitiarra ha sido el encargado de dirigir al filial del Athletic estas dos últimas temporadas.



El preparador guipuzcoano ha contribuido a la formación de futbolistas que se han estrenado en el primer equipo durante su estancia, como Canales, Rego, Buján, Ibon Sánchez, Hierro, Selton, Eder García y Monreal. Bajo su dirección, el Bilbao Athletic ha quedado clasificado en séptima posición en su estreno (54 puntos) y en decimotercera (49) en esta temporada.





