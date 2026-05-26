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El Athletic gana al DUX Logroño en Las Gaunas y se asegura acabar la liga entre los ocho primeros (0-2)

DUX-Logroño-Athletic-F-Moeve-LIga
18:00 - 20:00
Imagen: @AthleticClubFem
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las de Javi Lerga se han adelantado en el minuto 15 por medio de Ane Azkona. Maddi Torre ha hecho el segundo gol en la segunda parte, en el minuto 52. Las rojiblancas se ahorrarán una ronda de Copa de la Reina la próxima temporada.

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