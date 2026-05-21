DESPEDIDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde: “Aquí es donde más me he visto reflejado, reconocido; somos un clan y es lo que hay”

Ernesto Valverde - última rueda de prensa
18:00 - 20:00

Ernesto Valverde. Imagen: Athletic Club

Euskaraz irakurri: Valverde: “Hemen ikusi dut nire burua islatuta, aitortuta; klan bat gara eta hori da dagoena”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Este sábado el Athletic medirá sus fuerzas contra el Real Madrid, en el último partido de Valverde. El entrenador rojiblanco ha comparecido en lo que será su última rueda de prensa en casa, en ella ha hablado del partido, su trayectoria en el club y la victoria de la Copa. 

Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X