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La Comisión Gestora del Athletic convoca oficialmente las elecciones para el 8 de mayo

El plazo para la presentación "formal y completa" de candidaturas se abrirá del 9 de abril y finalizará el 18 del mismo mes.
BILBAO, 24/03/2026.- El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, ha ofrcio este martes una rueda de prensa para informar sobre el acoso y las amenazas en su domicilio que ha denunciado y sobre el anuncio de Ernesto Valverde de que dejará de ser el entrenador del equipo al finalizar la presente temporada. EFE/ Miguel Toña
Jon Uriarte ha mostrado su intención de optar a la reelección. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Athleticeko Kudeaketa Batzordeak ofizialki deitu ditu maiatzaren 8ko hauteskundeak
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EITB

Última actualización

La Comisión Gestora que gobierna desde este domingo el Athletic Club ha iniciado oficialmente el proceso que desembocaría en las elecciones a la presidencia del próximo 8 de mayo si se presentaran dos o más candidaturas.

De acuerdo a los estatutos del club bilbaíno, la junta directiva encabezada por Jon Uriarte, el único socio que ha confirmado hasta ahora su intención de presentarse, ha cesado este viernes en sus funciones y hasta la proclamación del nuevo presidente es la Comisión Gestora la que administrará la entidad bilbaína.

El calendario electoral marca a las personas interesadas en presentar una candidatura que ya "pueden iniciar los trámites para la obtención de los avales". Para ser admitidas las listas deber ser "promovidas por un 5 % de las socias y socios de número con derecho a voto".

Las candidaturas se compondrán por un número mínimo de 9 y un máximo de 21 personas con "representación equilibrada" de hombres y mujeres, que se considerará así "cuando los dos sexos estén representados al menos al 40 %".

Plazos

El plazo para la presentación "formal y completa" de candidaturas se abrirá del 9 de abril y finalizará el 18 de abril. El 23 de ese mismo mes, a las 18.00 horas, se proclamarán las candidaturas válidas.

Si hubiera solo una ese mismo día quedaría proclamado el nuevo presidente y junta directiva y si son dos o más el 8 de mayo, viernes, se celebrarían las elecciones en San Mamés de 9.00 a 21.00 horas.

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