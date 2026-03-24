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Así ha anunciado Jon Uriarte la fecha de las elecciones del Athletic

Jon Uriarte prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela iragarri du Jon Uriartek Athleticeko hauteskundeetako data
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EITB

Última actualización

El presidente del club bilbaíno, en una comparecencia que ha llevado a cabo, este martes, en San Mamés, ha explicado que, en opinión de la Junta que dirige, el día elegido, el 8 de mayo, es la más adecuada para realizar los comicios.

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