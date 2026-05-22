Naia Landaluze renueva con el Athletic hasta el 2028

El Athletic Club y Naia Landaluze han llegado a un acuerdo para la renovación de contrato de la defensa zurigorri hasta el 30 de junio de 2028. De esta forma, la central permanecerá en la disciplina rojiblanca dos campañas más.

Landaluze, que en esta campaña ha rebasado el centenar de partidos como leona (104), ha superado también la barrera de los 2.000 minutos de juego participando en un total de 25 jornadas de Liga F, un encuentro de Copa y el choque de la Supercopa.

La jugadora comenzó su formación en el Pauldarrak antes de incorporarse a la estructura rojiblanca, debutando en el primer equipo en junio de 2021 bajo la dirección técnica de Iraia Iturregi tras ser una pieza fundamental en el conjunto filial.

Landaluze obtuvo ficha de la primera plantilla en el curso 2022-2023 y, desde entonces, ha mantenido una progresión constante que la lleva a promediar cerca de una treintena de partidos por temporada.

La de Orozko ha estampado su firma en el nuevo contrato en presencia del presidente, Jon Uriarte, y el director de Fútbol Femenino del Club, Xabier Arrieta, en el Palacio de Ibaigane.