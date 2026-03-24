Jon Uriarte, sobre las amenazas que ha recibido: “En ningún momento he dudado de seguir; más bien, lo contrario”
El presidente del Athletic ha sufrido amenazas, en su domicilio y en las calles de Bilbao, y, en la comparecencia en la que ha comunicado que las elecciones del club rojiblanco tendrán lugar el 8 de mayo, se ha referido a ellas.
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Así ha anunciado Jon Uriarte la fecha de las elecciones del Athletic
El presidente del club bilbaíno, en una comparecencia que ha llevado a cabo, este martes, en San Mamés, ha explicado que, en opinión de la Junta que dirige, el día elegido, el 8 de mayo, es la más adecuada para realizar los comicios.
Uriarte anuncia que el Athletic celebrará elecciones el próximo 8 de mayo
El presidente rojiblanco ha comparecido en San Mamés. En primer lugar, ha dado las gracias a Valverde, para a continuación anunciar la fecha electoral y confirmar que se volverá a presentar a los comicios a la espera de rival o rivales. A este respecto, el mandatario rojiblanco ha afirmado que desconoce si habrá alguna otra candidatura.
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El actual capitán del equipo rojiblanco ha recibido, de manos de Óscar de Marcos, anterior capitán del Athletic, un trofeo similar al que ha sido entregado, en los últimos años, al propio De Marcos, Iker Muniain y Markel Susaeta.
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