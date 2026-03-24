Rueda de prensa, en San Mamés
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Uriarte, sobre las amenazas que ha recibido: “En ningún momento he dudado de seguir; más bien, lo contrario”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Uriarte, jasotako mehatxuen gainean: “Nire ustez, horrelako gauzek indar handiagoa ematen didate”
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Athletic ha sufrido amenazas, en su domicilio y en las calles de Bilbao, y, en la comparecencia en la que ha comunicado que las elecciones del club rojiblanco tendrán lugar el 8 de mayo, se ha referido a ellas.

Jon Uriarte Fútbol Athletic Club

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X