Liga de Campeones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde: "Jugamos contra un equipo muy fuerte, muy físico, con una presencia imponente"

Rueda de prensa de Ernesto Valverde previa Atalanta-Athletic Champions League
18:00 - 20:00

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, en rueda de prensa en Bérgamo. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Iñigo Ruiz de Galarretaren prentsaurrekoa Atalanta-Athletic Txapeldunen Ligako partidaren atarian, Bergamon
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El técnico rojiblanco ha reconocido que le gustaría tener "siempre" a todos sus jugadores disponibles, pero cuando viene esta sucesión de partidos las bajas es algo "que puede suceder", según ha agregado. "No nos pasa nada que no le ocurra a ningún otro equipo", ha enfatizado.

El Athletic, plagado de bajas, busca mantenerse en la pelea por el Play-off ante el Atalanta
Fútbol Athletic Club UEFA Champions League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X