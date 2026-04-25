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Un impotente Athletic cae derrotado ante el Granada en Lezama (1-2)

Athletic - Granada F LIGA
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athletic nahi eta ezin aritu da Granadaren aurka Lezaman (1-2)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha perdido 1-2 ante el Granada en Lezama. El equipo andaluz ha sido muy efectivo, y se ha adelantado 0-2 en el marcador, mientras que al conjunto rojiblanco le ha costado mucho perforar la portería del rival. El gol del Athletic ha llegado en tiempo de prolongación por medio de Ane Elexpuru.

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