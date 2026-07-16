El Deportivo Alavés Gloriosas se ha hecho con los servicios de Juliette Vidal (Lille, Francia, 21 de marzo de 1999) como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27.

Según explica en una nota el club babazorro, la lateral zurda aterriza en Vitoria-Gasteiz después de construir “una sólida” trayectoria en el fútbol europeo, en la que ha defendido las camisetas del AS Saint-Étienne, FC Basel, RSC Anderlecht y Bayer Leverkusen, además de haber sido internacional con Francia en categorías inferiores.

“Vidal es una futbolista que destaca por su amplio despliegue tanto en fase ofensiva como defensiva. Su calidad técnica, unida a su capacidad para superar la presión rival mediante conducciones agresivas y controladas, le permite acelerar el ritmo del juego y generar ventajas para su equipo desde el carril izquierdo”, ha agregado el Alavés.

“En tareas defensivas, Juliette sobresale por su intensidad, fortaleza física y capacidad para repetir esfuerzos durante todo el encuentro”, ha asegurado.

“Consistente en el uno contra uno y difícil de superar. Polivalente, fiable y con un amplio bagaje internacional, Juliette Vidal se convierte en una nueva pieza para el proyecto, al que aportará equilibrio, recorrido y experiencia desde el lateral izquierdo”, ha concluido.