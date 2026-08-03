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Presentada la edición de 2026 de la Euskal Herria Kopa, con los cuatro equipos vascos de la Liga F Moeve

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EUSKAL HERRIKO KOPA 2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko Euskal Herria Kopa aurkeztu dute: Moeve F Ligako lau taldeak arituko dira txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El día 15, en Amurrio, el Alavés y el Athletic jugarán la primera semifinal, en tanto que el 16, en Azkoitia, Eibar y Real Sociedad buscarán un puesto en la final, que tendrá lugar en Irun el día 19.

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AME773. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- Jugadores de Inglaterra celebran luego de recibir la medalla por el tercer lugar este sábado, tras enfrentar a Francia en el Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Inglaterra conquista el tercer puesto tras un duelo de locura ante Francia (4-6) y Mbappé hace historia en los Mundiales

La selección inglesa venció a Francia por 4-6 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 después de desperdiciar una ventaja de cuatro goles al descanso. Kylian Mbappé firmó un doblete que le convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 tantos, mientras Bukayo Saka, autor de un 'hat-trick', lideró el triunfo del conjunto de Thomas Tuchel.
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