España y Argentina se han visto las caras en 14 ocasiones, con seis victorias para cada selección y dos empates, una igualdad que también se refleja en los goles, con 19 tantos para España y 18 para Argentina.

En lo que se refiere a competiciones oficiales, España y Argentina apenas se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo. Fue en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1 gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega. Pirri marcó para España, que quedó eliminada en la fase de grupos. Argentina, por su parte, fue apeada una ronda después, en cuartos de final, contra la selección que a la postre sería campeona, la local Inglaterra, que le ganó por 1-0. Esta es la primera vez que España y Argentina se ven las caras en una final.