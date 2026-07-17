Todo lo que debes saber de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
La Roja y la Albiceleste se enfrentarán este domingo en Nueva York con la idea de levantar la Copa del Mundo. Será la primera vez que se vean las caras en una final. Pero, ¿conoces todas las curiosidades y datos que rodean al partido?
Tras haber transcurrido 37 días desde que se inicio el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, la competición está a punto de llegar a su fin. El primer partido de la competición lo jugaron el jueves 11 de junio México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, con victoria por 2-0 para los mexicanos. Desde entonces, se han disputado hasta 102 encuentros y ya solo quedan dos, el duelo por el tercer y cuarto puesto, y una final que enfrentará a España con Argentina este domingo en Nueva York. A continuación, repasamos todas las curiosidades y datos que rodean el duelo por el título.
¿A qué hora se juega la final del Mundial?
La final del Mundial 2026 se juega el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido está programado para las 15:00 horas locales en Nueva Jersey-Nueva Jersey, que corresponden a las 21:00 en España y a las 16:00 en Argentina.
En verdad, el estadio está ubicado en el estado de Nueva Jersey, pero se utiliza el nombre de Nueva York para nombrar oficialmente la sede. Ambos estados, Nueva York y Nueva Jersey, están pegados el uno al otro y solo el río Hudson los separa.
¿Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026?
El esloveno Slavko Vincic ha sido designado como el árbitro de la final de este domingo entre España y Argentina. Ya ha dirigido tres encuentros en esta edición del torneo: Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia, en la primera fase, y México-Ecuador, en dieciseisavos. En ese último partido, expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por cubrirse la boca en una discusión con un rival. A sus 46 años, internacional desde 2010 y ya presente en Catar 2022, dirigirá el gran partido de su carrera.
Slavko Vincic, árbitro de la final. Foto: Europa Press
¿Cuántas veces se han enfrentado España y Argentina?
España y Argentina se han visto las caras en 14 ocasiones, con seis victorias para cada selección y dos empates, una igualdad que también se refleja en los goles, con 19 tantos para España y 18 para Argentina.
En lo que se refiere a competiciones oficiales, España y Argentina apenas se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo. Fue en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1 gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega. Pirri marcó para España, que quedó eliminada en la fase de grupos. Argentina, por su parte, fue apeada una ronda después, en cuartos de final, contra la selección que a la postre sería campeona, la local Inglaterra, que le ganó por 1-0. Esta es la primera vez que España y Argentina se ven las caras en una final.
¿Qué pasó en el último España – Argentina?
El último partido que jugaron ambos equipos fue hace ya 8 años, pero aún es muy recordado. El 27 de marzo de 2018, apenas unos meses antes del Mundial de Rusia, España, entrenada por el asteasuarra Julen Lopetegui, endosó a Argentina una contundente goleada por 6-1 en el Metropolitano. Los goleadores fueron Isco con un hat-trick, Diego Costa, Thiago y Aspas. Otamendi marcó para la Albiceleste. Messi no jugó por lesión.
Eso sí, para este último parón por selecciones de marzo estaba programada la Finalissima, un partido que debía medir al campeón de la Eurocopa, España, con el de la Copa América, Argentina. Sin embargo, el duelo, que estaba previsto que se disputase en Catar, no se pudo jugar debido a diferentes razones. La principal fue el conflicto de Oriente Medio y la guerra de Irán, pero también se dijo que el calendario estaba muy saturado y que ambas federaciones tenían dificultados organizativas.
Julen Lopetegui durate un partido cuando era seleccionador de España. Foto: Europa Press.
¿Cuántos mundiales tiene Argentina?
Argentina se ha proclamado campeona del mundo en tres ocasiones. La primera fue en 1978, en el Mundial que ellos mismos organizaron y en el que ganaron por 3-1 a Países Bajos en la prórroga de la final. Kempes marcó los primeros dos goles argentinos, Bertoni el tercero, mientras que Nanninga marcó para los europeos.
El segundo Mundial que ganó Argentina fue el de México 86, en el que el principal protagonista fue Diego Armando Maradona. La final disputada en el Estadio Azteca se la ganaron a Alemania Federal por 3-2. Los goleadores argentinos fueron Brown, Valdano y Burruchaga, mientras que Rummenigge y Völler marcaron para los alemanes.
Diego Armando Maradona besa la Copa del Mundo en México 86. Foto: Europa Press.
La última vez que Argentina ganó el Mundial fue hace cuatro años, en Catar 2022. La final disputada en el Estadio Icónico de Lusail, que es considerada por muchos como la mejor de la historia, se la ganaron en penaltis (3-3) a Francia, que era la vigente campeona después de haber ganado en Rusia 2018. Los goleadores de la final fueron para los argentinos Di María y Messi, que marcó un doblete. En cambio, para Francia marcó Mbappé un espectacular hat-trick. En la tanda de penaltis los fallos de Coman y Tchouaméni condenaron a los franceses.
Lionel Messi levanta la Copa del Mundo en Qatar 22. Foto: Europa Press.
Por lo demás, Argentina ha perdido también 3 finales del Mundial. La primera, en 1938 frente a Uruguay (4-2) en Uruguay, la segunda en 1990 contra Alemania (1-0) en Italia, mientras que en la tercera también perdieron contra Alemania (1-0) en 2014, pero esta vez en el Estadio Maracaná de Brasil. La de este domingo es su séptima final en la historia.
¿Cuántos mundiales tiene España?
España ha ganado el Mundial en una ocasión. Fue en 2010, en la Copa del Mundo que organizó Sudáfrica, primer y único país africano hasta la fecha en albergar el torneo. Tras un inicio dubitativo, el equipo dirigido por Vicente del Bosque completó un gran campeonato, en el que se enfrento a Países Bajos en la final. Iniesta marcó en el minuto 116, en la prórroga, el único gol de la final para terminar ganando 1-0. La de este domingo será la segunda final del Mundial que juega España en la historia. Un dato curioso que une a España con Argentina es que ambos países ganaron su primer Mundial venciendo a Países Bajos en la final.
¿Cuánto va a durar el descanso de la final del mundial?
La FIFA tiene previsto un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.
El espectáculo del medio tiempo, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.
Shakira actuando antes del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Foto: Europa Press.
Bota de Oro Mundial 2026, ¿quién será el máximo goleador?
De momento, a la espera de los dos últimos encuentros que quedan del Mundial 2026, Lionel Messi se mantiene al frente de la tabla de goleadores del torneo por delante de Kylian Mbappé por una asistencia de diferencia, que es el primer criterio de desempate en el caso de que haya igualdad en goles. Ambos suman ocho, pero el argentino dio un pase decisivo más, cuatro -dos de ellos ante Inglaterra-, que el francés, con tres. Por detrás, Harry Kane y Jude Bellingham suman seis dianas cada uno a falta del choque por el tercer y cuarto puesto del próximo sábado en Miami contra la selección francesa. Oyarzabal suma 5 tantos antes de jugar la final y el noruego Haaland, ya eliminado, marcó 7 goles.
Messi, Mbappé, Haaland y Kane, principales protagonistas en la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026. Foto: Europa Press.
¿Cuánto vale una entrada para la final del Mundial?
Las entradas de reventa para la final del Mundial de este domingo 19 de julio parten desde los 7.000 dólares las más baratas hasta 39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.
En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de 'hospitality'. Estos boletos cuestan entre 15.000 y 17.000 dólares, mientras que las opciones más caras tienen precios de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más 'premium'.
A los altos precios de las entradas se suman los elevados gastos en alojamiento o en comida. El transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan 98 dólares, aunque los autobuses lanzadera son opciones más económicas, con precios de unos 20 dólares.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
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