Piragüismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Chourraut finaliza séptima en la final del K1 del Mundial de eslalon en Oklahoma, y Echaniz décimo

En K1 femenino, la australiana Jessica Fox ha logrado el oro, la estadounidense Evy Leibfarth la plata y la británica Kimberley Woods el bronce. En K1 masculino, el checo Jakub Krejci se ha proclamado campeón, el polaco Michal Pasiut ha obtenido la plata y el italiano Giovanni De Gennaro el bronce.
Maialen-Chourraut-Oklahoma-copa-del-mundo

Maialen Chourraut. Imagen: Basque Team

Euskaraz irakurri: Maialen Chourraut zazpigarren eta Pau Echaniz hamargarren Oklahomako Munduko Txapelketaren K1eko finalean
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

La piragüista lasartearra Maialen Chourraut ha sido séptima este jueves en la final del K1 femenino durante el Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma City (Estados Unidos), mientras que el donostiarra Pau Echaniz han acabado décimo en la final del K1 masculino.

Chourraut, triple medallista olímpica, accedió a la final tras haber sido sexta en la semifinal con un registro de 98.13. Y ya en su carrera definitiva por el podio, la palista de Lasarte-Oria ha realizado un tiempo de 97.05 para acabar en ese séptimo puesto.

La australiana Jessica Fox ha logrado el oro (92.06), la estadounidense Evy Leibfarth se ha adjudicado la plata (93.37) y la británica Kimberley Woods se ha llevado el bronce (94.91).

En cuanto a la prueba masculina, Echaniz fue séptimo (87.36) en la semifinal. Y ya en la bajada buscando medallas, Echaniz ha hecho 90.02. El checo Jakub Krejci se ha proclamado campeón (83.65), el polaco Michal Pasiut ha obtenido la plata (84.34) y el italiano Giovanni De Gennaro se ha llevado el bronce (85.27).

 

Pau Echaniz Más deportes Maialen Chourraut Piragüismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X