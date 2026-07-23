Chourraut finaliza séptima en la final del K1 del Mundial de eslalon en Oklahoma, y Echaniz décimo
La piragüista lasartearra Maialen Chourraut ha sido séptima este jueves en la final del K1 femenino durante el Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma City (Estados Unidos), mientras que el donostiarra Pau Echaniz han acabado décimo en la final del K1 masculino.
Chourraut, triple medallista olímpica, accedió a la final tras haber sido sexta en la semifinal con un registro de 98.13. Y ya en su carrera definitiva por el podio, la palista de Lasarte-Oria ha realizado un tiempo de 97.05 para acabar en ese séptimo puesto.
La australiana Jessica Fox ha logrado el oro (92.06), la estadounidense Evy Leibfarth se ha adjudicado la plata (93.37) y la británica Kimberley Woods se ha llevado el bronce (94.91).
En cuanto a la prueba masculina, Echaniz fue séptimo (87.36) en la semifinal. Y ya en la bajada buscando medallas, Echaniz ha hecho 90.02. El checo Jakub Krejci se ha proclamado campeón (83.65), el polaco Michal Pasiut ha obtenido la plata (84.34) y el italiano Giovanni De Gennaro se ha llevado el bronce (85.27).
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