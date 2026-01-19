Copa del Rey
Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, en cuartos de final de la Copa del Rey

Las eliminatorias se jugarán el 3, 4 o 5 de febrero, a partido único. Los enfrentamientos Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético Madrid completan el cuadro de cuartos de final de la Copa, que tendrá al menos un equipo vasco en las semifinales.
Pablo Ibañez eta Jon Gorrotxategi Alavesen eta Realaren arteko derbian, Mendizorrotzan
Pablo Ibáñez y Jon Gorrotxategi, en el Alavés-Real Sociedad jugado en diciembre de 2025. Foto: Europa Press.
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

Las eliminatorias Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic son dos de las cuatro que completan el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, tal y como ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este lunes en Madrid. Las eliminatorias se jugarán el 3, 4 o 5 de febrero, a partido único. Los enfrentamientos Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético Madrid completan los cuartos de final de la Copa, que tendrá, así, al menos un equipo vasco en las semifinales, y podrían ser incluso dos.

Así, Alavés y Real Sociedad jugarán en Mendizorrotza, donde el equipo de Chacho Coudet ha eliminado ya, en esta edición del campeonato, a dos conjuntos de Primera División, el Sevilla y al Rayo Vallecano. En la última ocasión en que Alavés y Real Sociedad se han enfrentado en Vitoria-Gasteiz, en diciembre de 2025, el Alavés ganó por 1-0, en LaLiga EA Sports.

Por su parte, el Athletic visitará Mestalla, como hizo, también en cuartos de final, en la temporada 2022-2023. Entonces, el equipo vasco ganó por 1-3, unos meses después de quedar eliminado ante el mismo rival, en ese caso en semifinales.

Estas son las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey

Albacete-FC Barcelona

Alavés-Real Sociedad

Valencia-Athletic

Betis-Atlético Madrid

