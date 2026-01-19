Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, en cuartos de final de la Copa del Rey
Las eliminatorias Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic son dos de las cuatro que completan el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, tal y como ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este lunes en Madrid. Las eliminatorias se jugarán el 3, 4 o 5 de febrero, a partido único. Los enfrentamientos Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético Madrid completan los cuartos de final de la Copa, que tendrá, así, al menos un equipo vasco en las semifinales, y podrían ser incluso dos.
Así, Alavés y Real Sociedad jugarán en Mendizorrotza, donde el equipo de Chacho Coudet ha eliminado ya, en esta edición del campeonato, a dos conjuntos de Primera División, el Sevilla y al Rayo Vallecano. En la última ocasión en que Alavés y Real Sociedad se han enfrentado en Vitoria-Gasteiz, en diciembre de 2025, el Alavés ganó por 1-0, en LaLiga EA Sports.
Por su parte, el Athletic visitará Mestalla, como hizo, también en cuartos de final, en la temporada 2022-2023. Entonces, el equipo vasco ganó por 1-3, unos meses después de quedar eliminado ante el mismo rival, en ese caso en semifinales.
Estas son las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey
Albacete-FC Barcelona
Alavés-Real Sociedad
Valencia-Athletic
Betis-Atlético Madrid
Te puede interesar
Horarios de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey
El derbi Alavés-Real Sociedad se disputará el 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza, mientras que el Athletic se enfrentará al Valencia el 4 de febrero a partir de las 21:00 horas.
Senegal, campeón de la Copa África, en una accidentada final ante Marruecos
Los últimos minutos del partido estuvieron marcados por la polémica. Por un lado, el árbitro anuló un gol a Senegal; por otro lado, un penalti a favor de Marruecos en el descuento provocó las protestas de los senegaleses, que abandonaron el terreno de juego.
Así fue la tanda de penaltis de la eliminatoria de Copa del Rey Real Sociedad-Osasuna
La Real Sociedad logró el pase a cuartos de final, al transformar cuatro de sus lanzamientos (Oyarzabal, Guedes, Soler y Sergio Gómez); Unai Marrero paró los disparos de Moncayola y Catena.
La Real Sociedad remonta ante Osasuna, en el derbi, y se clasifica en los penaltis para cuartos de final de la Copa
El equipo navarro se ha adelantado 0-2, con goles de Moncayola y de Oyarzabal en propia puerta, pero Turrientes y Zubeldia han empatado en el tramo final; Aitor Fernández ha parado un penalti en la prórroga, y, en la tanda decisiva, Unai Marrero ha detenido dos.
Luis Sabalza y Jokin Aperribay con esperanzas para aprovechar la oportunidad de la Copa
Luis Sabalza, presidente de Osasuna, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, han comido en Getaria antes del derbi de la Copa del Rey que se disputará en Anoeta. Como es de esperar, cada uno anima a su equipo, con la esperanza de conseguir una victoria que les motive de cara a La Liga.
El martes laborable resta ambiente a los prolegómenos del derbi copero entre la Real y Osasuna
Los aficionados de uno y otro equipo tienen compromisos laborales y, por tanto, son pocos los afortunados que han podido disfrutar de la previa desde primera hora del día. No será hasta bien entrada la tarde cuando las calles de Donostia comiencen a adoptar ambiente de fútbol.
El Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar al Real Madrid (3-2)
Vinicius y Gonzalo han igualado los goles previos de Raphinha y Lewandowski, pero el propio Raphinha ha marcado el doblete para hacer a su equipo campeón.
El Athletic jugará el 4 de febrero los cuartos de final de la Copa de la Reina, y la Real el 5
Las rojiblancas jugarán el miércoles, a las 18:30, mientras que las txuri-urdin lo harán el jueves, a las 19:00.
El Real Madrid sufre ante el Atlético, pero se clasifica para la final contra el Barcelona (1-2)
Los goles de Valverde, al minuto y 17 segundos, y Rodrygo, en el 55, han clasificado a los blancos. Sorloth al borde de la hora de partido recortó distancias. Los colchoneros rozaron el empate, pero no lo consiguieron.