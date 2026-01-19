Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, en cuartos de final de la Copa del Rey

Las eliminatorias Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic son dos de las cuatro que completan el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, tal y como ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este lunes en Madrid. Las eliminatorias se jugarán el 3, 4 o 5 de febrero, a partido único. Los enfrentamientos Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético Madrid completan los cuartos de final de la Copa, que tendrá, así, al menos un equipo vasco en las semifinales, y podrían ser incluso dos.

Así, Alavés y Real Sociedad jugarán en Mendizorrotza, donde el equipo de Chacho Coudet ha eliminado ya, en esta edición del campeonato, a dos conjuntos de Primera División, el Sevilla y al Rayo Vallecano. En la última ocasión en que Alavés y Real Sociedad se han enfrentado en Vitoria-Gasteiz, en diciembre de 2025, el Alavés ganó por 1-0, en LaLiga EA Sports.

Por su parte, el Athletic visitará Mestalla, como hizo, también en cuartos de final, en la temporada 2022-2023. Entonces, el equipo vasco ganó por 1-3, unos meses después de quedar eliminado ante el mismo rival, en ese caso en semifinales.

Estas son las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey

Albacete-FC Barcelona

Alavés-Real Sociedad

Valencia-Athletic

Betis-Atlético Madrid