Sergio Francisco no seguirá entrenando a la Real Sociedad, según ha anunciado el club txuri-urdin este domingo.

Tras sufrir tres derrotas consecutivas en los últimos partidos de LaLiga EA Sports, frente al Villarreal, Alavés y Girona, el club ha decidido prescindir del técnico de Irún.

Sergio Francisco llegó en verano al banquillo del primer equipo tras ser entrenador del Sanse, segundo equipo de la Real, durante tres temporadas para cubrir el hueco dejado por Imanol Alguacil.

Bajo su mando, la Real ha cosechado 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas, colocándose en el 15º puesto de la clasificación con 16 puntos y solo un punto por encima del descenso.

El actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir, de manera provisional, al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. Imanol Agirretxe será el segundo entrenador.