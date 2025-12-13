Destituido
La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y Ansotegi ocupará su lugar temporalmente

Bajo el mando del entrenador Irún, la Real ha cosechado 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas, colocándose en el 15º puesto de la clasificación con 16 puntos y solo un punto por encima del descenso.

VITORIA-GASTEIZ, 06/12/2025.-El entrenador de la Real Sociedad Sergio Francisco, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports entre el Alavés y la Real Sociedad, este sábado en el estadio de Mendizorroza en Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Sergio Francisco en el partido ante el Alavés. Foto: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

Sergio Francisco no seguirá entrenando a la Real Sociedad, según ha anunciado el club txuri-urdin este domingo.

Tras sufrir tres derrotas consecutivas en los últimos partidos de LaLiga EA Sports, frente al Villarreal, Alavés y Girona, el club ha decidido prescindir del técnico de Irún.

Sergio Francisco llegó en verano al banquillo del primer equipo tras ser entrenador del Sanse, segundo equipo de la Real, durante tres temporadas para cubrir el hueco dejado por Imanol Alguacil.  

Bajo su mando, la Real ha cosechado 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas, colocándose en el 15º puesto de la clasificación con 16 puntos y solo un punto por encima del descenso.

El actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir, de manera provisional, al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. Imanol Agirretxe será el segundo entrenador.

Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

