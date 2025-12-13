Un Eibar muy conservador ha logrado un empate sin goles en el partido que ha disputado este sábado ante el Córdoba en el estadio El Arcángel.

​El conjunto andaluz ha dominado la posesión desde el inicio, aunque el Eibar, que ha jugado muy replegado, solo ha sufrido en la primera mitad con una falta directa del extremo Jacobo González que se marchó rozando el travesaño.

Los armeros no generaron peligro, pero fueron capaces de aguantar las embestidas de los locales con un gran trabajo defensivo y sumar así un punto a domicilio.

Sin embargo, con este resultado, los armeros acumulan ya su quinto encuentro sin ganar y siguen metidos en la zona de descenso en la clasificación de LaLiga Hypermotion.