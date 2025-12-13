Un sólido Eibar rasca un punto agridulce en El Arcángel (0-0)
Un Eibar muy conservador ha logrado un empate sin goles en el partido que ha disputado este sábado ante el Córdoba en el estadio El Arcángel.
El conjunto andaluz ha dominado la posesión desde el inicio, aunque el Eibar, que ha jugado muy replegado, solo ha sufrido en la primera mitad con una falta directa del extremo Jacobo González que se marchó rozando el travesaño.
Los armeros no generaron peligro, pero fueron capaces de aguantar las embestidas de los locales con un gran trabajo defensivo y sumar así un punto a domicilio.
Sin embargo, con este resultado, los armeros acumulan ya su quinto encuentro sin ganar y siguen metidos en la zona de descenso en la clasificación de LaLiga Hypermotion.
Te puede interesar
El Eibar se mete en problemas con su tercera derrota consecutiva (1-2)
Durante toda la segunda mitad el Eibar ha intentado tomar el mando del partido para darle la vuelta al marcador, pero no ha sido posible y se complica su situación en la competición con la tercera derrota consecutiva.
El gol de Altonaga da la victoria al Eibar en Logroño (0-1)
El Eibar se ha impuesto por 0-1 al Logroño en la 13ª jornada de la Liga F Moeve. Arene Altonaga ha marcado el gol que ha dado la victoria a las armeras.
Resumen del partido de Copa del Rey Pontevedra-Eibar (0-3)
El Eibar ha realizado un partido serio en Pontevedra y ha logrado la clasificación para los dieciseisavos. Javi Martón, Corpas y Magunazelaia han hecho los goles del equipo de Beñat San José.
El Eibar completa un serio y efectivo partido en Pontevedra para sellar su clasificación en la Copa (0-3)
Javi Martón, Corpas y Magunazelaia han hecho los goles del equipo de Beñat San José, que se ha sabido adaptar a las condiciones de terreno de juego gallego.
El Eibar sufre una goleada en Santander (4-0)
Los armeros no han sido capaces de igualar el nivel del Racing, y siguen en puestos de descenso.
El Eibar aprueba las cuentas de la presente temporada con el 88,2% de votos
El acto ha contado con la asistencia de 899 accionistas, que han participado de forma presencial o telemática. Los mismos han representado a 16 463 acciones, lo que supone un 35,6 % del total.
El Eibar no ha sido rival para el Real Madrid (3-0)
El Eibar ha perdido 3-0 en casa del Real Madrid en la 12ª jornada de la Liga F Moeve. Rápido han empezado a perder las armeras y, a pesar de tener un par de ocasiones a favor, las madrileñas han sido superiores.
El colista Zaragoza asalta Ipurua con un jugador menos (1-2)
Los armeros se han adelantado en el marcador gracias un gol de Nolaskoain, pero el equipo maño ha remontado a pesar de jugar con uno menos desde el minuto 27.
El Eibar pierde ante el Espanyol (1-2)
El Eibar ha perdido por 1-2 ante el Espanyol. Guerra ha adelantado al equipo catalán, pero Camino ha igualado el marcador. Campo ha marcado el gol de la victoria.