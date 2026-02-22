LIGA F MOEVE

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Arene Altonaga: “El partido ha dolido; necesitamos recuperarnos y darle la vuelta”

Arene Altonaga
18:00 - 20:00
Arene Altonaga. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Arene Altonaga: “Gogorra izan da eta triste gaude, baina behekoek berdin jarraitzen dute eta lasaitasun hori ere badaukagu”
author image

EITB

Última actualización

El Eibar ha perdido el derbi ante el Athletic en Ipurua por 0-1. Según nos ha explicado la capitana del Eibar, Arene Altonaga, perder como el año pasado, en el último minuto, les ha hecho daño. Sin embargo, tienen dos semanas de tranquilidad por delante y “les vendrá bien para recuperarse”.

Fútbol SD Eibar Estadio Ipurua Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X